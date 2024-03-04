 

Поколение Z переживает эпидемию близорукости

За последние тридцать лет число случаев близорукости в Британии увеличилось на 46%, прежде всего это относится к так называемому поколению Z (люди, рождённые с 1997 по 2012 год). Всемирно известный глазной хирург доктор Йорн Йоргенсен предупреждает, что ситуация будет только ухудшаться, поскольку дети, которые остаются дома со своими цифровыми устройствами в критический период полового созревания, не получают достаточного количества дофамина, и это вредит их глазам. 
Второй фактор - это количество времени, затрачиваемого на просмотр телефонов и планшетов на расстоянии нескольких сантиметров от лица, что также ведёт к развитию близорукости. В Китае, где у доктора Йоргенсена восемь клиник, уровень близорукости в некоторых районах страны, по его наблюдению, подскочил с 30% до 95% и выше. 
Доктор Йоргенсен является генеральным директором 44 клиник глазной хирургии по всему миру, и он рассказал MailOnline:
"Дети не так часто выходят на улицу, как предыдущие поколения, все, что им нужно, находится перед ними на их устройствах. Это означает, что в критический период их жизни они не получают естественного солнечного света, а это, в свою очередь, вызывает очень заметный рост близорукости, это вызывает тревогу. То, что мы наблюдаем, является эпидемией".
По словам Йоргенсена, "выход на улицу при дневном свете, чтобы поиграть в футбол, заняться любым видом спорта или просто поиграть с друзьями, вызывает химический процесс, который высвобождает дофамин", а дофамин, в свою очередь, подавляет факторы, вызывающие близорукость.
При просмотре цифровых устройств на близком расстоянии от лица, моргание становится реже, мышцы глаза растягиваются, а хрусталик смещается, что приводит к постепенному удлинению глазного яблока и нарушает способность фокусироваться на объектах на расстоянии.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» За пять лет число "меняющих пол" людей в Британии выросло на 75%
» "Дистанционное обучение" удвоило частоту близорукости у детей
» Попова рассказала о некоторых последствиях "дистанта" для здоровья детей
» Белые ребята из бедных семей реже всего попадают в британские университеты
» Доктор Рошаль: все дети живы
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Россию тестируют инфопробросами

Россию тестируют инфопробросами

Война архетипов

Война архетипов

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

Missile is the message

Missile is the message

О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Спасти рядового Диснея

Спасти рядового Диснея

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Поколение Z переживает эпидемию близорукости

  • 18:26
  • 154

За 2023 год Украина использовала почти $790 млн российских активов и поставила в Европу 30 млн тонн грузов по "зерновому коридору"

  • 17:26
  • 160

Глава Ростеха сказал, почему на СВО нет "Арматы", Роснано признало занижение долгов при Чубайсе

  • 16:53
  • 188

В Петербурге юный мигрант ткнул ножом в сердце прохожему, в Подмосковье мигрант нанёс удары ножом женщине

  • 15:56
  • 232

Украинцы атакуют российские регионы, диверсия в Самарской области, раненые в Брянской

  • 14:51
  • 194

В РПЦ подчеркнули, что мигранты не должны создавать угрозу для русских; на тактильной модели Успенского собора отсутствуют кресты

  • 10:01
  • 315
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru