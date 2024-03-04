Поколение Z переживает эпидемию близорукости

За последние тридцать лет число случаев близорукости в Британии увеличилось на 46%, прежде всего это относится к так называемому поколению Z (люди, рождённые с 1997 по 2012 год). В семирно известный глазной хирург доктор Йорн Йоргенсен предупреждает, что ситуация будет только ухудшаться, поскольку дети, которые остаются дома со своими цифровыми устройствами в критический период полового созревания, не получают достаточного количества дофамина, и это вредит их глазам.

Второй фактор - это количество времени, затрачиваемого на просмотр телефонов и планшетов на расстоянии нескольких сантиметров от лица, что также ведёт к развитию близорукости. В Китае, где у доктора Йоргенсена восемь клиник, уровень близорукости в некоторых районах страны, по его наблюдению, подскочил с 30% до 95% и выше.

Доктор Йоргенсен является генеральным директором 44 клиник глазной хирургии по всему миру, и он рассказал MailOnline

"Дети не так часто выходят на улицу, как предыдущие поколения, все, что им нужно, находится перед ними на их устройствах. Это означает, что в критический период их жизни они не получают естественного солнечного света, а это, в свою очередь, вызывает очень заметный рост близорукости, это вызывает тревогу. То, что мы наблюдаем, является эпидемией".

По словам Йоргенсена, "выход на улицу при дневном свете, чтобы поиграть в футбол, заняться любым видом спорта или просто поиграть с друзьями, вызывает химический процесс, который высвобождает дофамин", а дофамин, в свою очередь, подавляет факторы, вызывающие близорукость.

При просмотре цифровых устройств на близком расстоянии от лица, моргание становится реже, мышцы глаза растягиваются, а хрусталик смещается, что приводит к постепенному удлинению глазного яблока и нарушает способность фокусироваться на объектах на расстоянии.



