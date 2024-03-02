 

Прослушав Послание 2024 Президента РФ

Я зацепился за один благостный момент, за установку Президента «В ближайшие шесть лет доля зарплат в ВВП страны должна возрасти». Хороший призыв, особенно если посмотреть соответствующие данные Роскомстата по распределению ВВП страны во времени

 

Год____Зарплаты_Налоги_Прибыль

2009______52,6%___16,6%___30,8%

2016______48,2%___11,0%___40,8%

2021______40,4%___10,0%___49,8%

2022______38,5%____7,7%___53,8%

2022______40,7%____7,9%___51,4% <= Данные конца февраля 2024

 

и сравнить их с данными США от 2005 года

 

2005_______75%_____8%____17%

 

Видно, как сжимался потенциал внутреннего рынка РФ по мере развития международного кризиса – в пользу отечественных и не очень капиталистов, потому отрадно слышать общий результат по итогам прошлого года:« Совокупное состояние российских миллиардеров выросло в 2023 году на 50 миллиардов долларов».

 

Любопытно, что закачка денег в социальные низы в 2022-23, связанная с СВО, практически не сказалась на общем распределении «пирога». Притом высшее достижение РФ в части доли зарплат в ВВП – 53% 2009-года – показывает, что установка В.В. Путина на ускоренное развитие внутреннего рынка страны в общем-то достижима без особых структурных ограничений – всего лишь надо Кремлю игнорировать хай и сетования «бедных капиталистов» о том, что рост зарплат должен быть ниже роста производительности труда – это наработанная колея наращивания своей доли в общем «пироге» российским капиталом – и совать им в ответ американские данные: Нечего жиреть лениво, бегать поджарыми надо!

 

Более подробный мой анализ политико-экономических моментов вокруг борьбы за делёж общего пирога от 2008 года – по итогам завершения бурного роста страны в 00-х путем наращивания внутреннего рынка – из-за «атаки капитала» на Кремль – можно найти тут,  и тут.

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