 

В Якутии продлили запрет найма мигрантов, Подмосковью не хватает рабочих рук в АПК

 

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, запрещающий в 2021 году нанимать трудовых мигрантов, имеющих патент, на работу по 33 видам деятельности. Мигрантам запрещено торговать оптом и в розницу, кроме торговли автомобилями и мотоциклами. Кроме того, им нельзя работать в сферах образования, здравоохранения и заниматься научной деятельностью.

Также в перечень запрещённых для мигрантов отраслей включили пассажирские и грузовые перевозки, сельское, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, животноводство, охоту, лесоводство, лесозаготовку, производство мебели, пищевых продуктов, одежды, разборку и снос зданий, разработку строительных проектов.

Якутия вводит эти ограничительные меры с 2017 года, постепенно увеличивая перечень отраслей занятости, в которых обходится без мигрантов. 

Ограничения не распространяются на выходцев из стран-участниц ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Эти граждане работают в Якутии без патентов.

 
В то же время в АПК Подмосковья не хватает рабочих рук, и руководители крупных сельскохозяйственных предприятий предлагают привлекать на вакантные места осуждённых к принудительным работам:

"Как отмечают представители региональных сельскохозяйственных предприятий, в связи с приростом объёма производства и продаж продукции существует острая нехватка сотрудников. Открытие подразделений на базе нескольких предприятий Подмосковья, где осуждённые к принудительным работам смогли бы жить и трудиться, станет положительным опытом совместного сотрудничества".

 

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