В Якутии продлили запрет найма мигрантов, Подмосковью не хватает рабочих рук в АПК

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, запрещающий в 2021 году нанимать трудовых мигрантов, имеющих патент, на работу по 33 видам деятельности. Мигрантам запрещено торговать оптом и в розницу, кроме торговли автомобилями и мотоциклами. Кроме того, им нельзя работать в сферах образования, здравоохранения и заниматься научной деятельностью.

Также в перечень запрещённых для мигрантов отраслей включили пассажирские и грузовые перевозки, сельское, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, животноводство, охоту, лесоводство, лесозаготовку, производство мебели, пищевых продуктов, одежды, разборку и снос зданий, разработку строительных проектов.

Якутия вводит эти ограничительные меры с 2017 года, постепенно увеличивая перечень отраслей занятости, в которых обходится без мигрантов.

Ограничения не распространяются на выходцев из стран-участниц ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Эти граждане работают в Якутии без патентов.