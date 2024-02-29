Путин: большая многодетная семья должна стать "нормой философии жизни общества"

В ежегодном послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин назвал
поддержку семей с детьми "нашим фундаментальным нравственным выбором". По словам президента, "большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии". В частности, предложено продлить "как минимум" до 2030 года программу маткапитала
и программу семейной льготной ипотеки
. Выплата в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена
до 2030 года.