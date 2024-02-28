"самая большая проблема - это украинское командование, которое не слушает солдат с опытом других войн", в том числе не всегда слушает указания ЦРУ Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров поговорили с воевавшими на Украине американскими наёмниками Джейсоном Фриманом и Джошуа Джоном Рэндсфордом. Пранкеры позвонили им от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, который якобы набирает собственную частную военную компанию. Фриман отметил, что

«Я знаю, что здесь (на фронте) часть были оперативники ЦРУ и бойцы спец. подразделений, они пытались донести украинским командирам очень хорошие идеи, что делать».

По поводу русских военных он сказал, что они "очень быстро учатся приспосабливаться к тому, что делают украинцы", и адаптируют свою тактику. Рэндсфорд пожаловался, что разведданные в войсках Украины зачастую "не доходят до тех, кто в них нуждается". Украинская кампания оказалась самой тяжёлой в карьере Рэнсфорда, хуже, чем Ирак и Афганистан.

Вместе с тем наёмники гордятся своими убийствами русских, а Рэнсфорд намерен вернуться, как только пройдёт тренировку для снайперов в Польше, чтобы поскорее "избавиться от русских".

уже находятся западные формирования специального назначения, о которых не сообщается официально: В то же время некий высокопоставленный европейский военный чиновник на условиях анонимности рассказал "Файненшл Таймс", что на Украине

Все знают, что на Украине есть западные спецназовцы, — они просто не признали это официально.



