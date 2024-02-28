 

Российские пранкеры поговорили с американскими наёмниками от имени Петра Порошенко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров поговорили с воевавшими на Украине американскими наёмниками Джейсоном Фриманом и Джошуа Джоном Рэндсфордом. Пранкеры позвонили им от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, который якобы набирает собственную частную военную компанию. Фриман отметил, что "самая большая проблема - это украинское командование, которое не слушает солдат с опытом других войн", в том числе не всегда слушает указания ЦРУ:
«Я знаю, что здесь (на фронте) часть были оперативники ЦРУ и бойцы спец. подразделений, они пытались донести украинским командирам очень хорошие идеи, что делать». 
По поводу русских военных он сказал, что они "очень быстро учатся приспосабливаться к тому, что делают украинцы", и адаптируют свою тактику. Рэндсфорд пожаловался, что разведданные в войсках Украины зачастую "не доходят до тех, кто в них нуждается". Украинская кампания оказалась самой тяжёлой в карьере Рэнсфорда, хуже, чем Ирак и Афганистан.
Вместе с тем наёмники гордятся своими убийствами русских, а Рэнсфорд намерен вернуться, как только пройдёт тренировку для снайперов в Польше, чтобы поскорее "избавиться от русских".
 
В то же время некий высокопоставленный европейский военный чиновник на условиях анонимности рассказал "Файненшл Таймс", что на Украине уже находятся западные формирования специального назначения, о которых не сообщается официально:
Все знают, что на Украине есть западные спецназовцы, — они просто не признали это официально.

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APN.ru