 

Украинцы атакуют российские регионы, в Донецке убитая и семеро раненых

Вооруженные силы Украины выпустили двадцать ракет из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому, Киевскому, Петровскому районам Донецка, а потом обстреляли библиотеку им. Крупской в центре города. В Киевском районе погибла женщина 1955 года рождения, пять человек получили ранения. Также есть раненая в Куйбышевском районе. Повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, включая административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты. Также повреждена библиотека им. Крупской, ранена женщина. 
 
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, МАПП "Нехотеевка", Щетиновка, Тавровское сельское поселение (повреждён частный дом), Дубовское и Разуменское сельские поселения (повреждено по одному автомобилю), Грузское, Богун-Городок, Лозовая Рудка, Тишанка (повреждены два частных дома и ЛЭП), Заречье-Первое (повреждены четыре частных дома), Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино, Теребрено, Подольхи, Воскресеновка, Муром. 20 февраля повреждены два частных дома в посёлке Ленинский.

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APN.ru