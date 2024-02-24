 

В результате всего лишь одного инцидента в сеть утекли 500 миллионов записей о россиянах

 

В результате всего лишь одного крупного инцидента в 2024 году в сеть утекли 500 миллионов записей о россиянах, сообщает Роскомнадзор. Всего же с начала года вследствие девятнадцати утечек в открытый доступ попали более 510 миллионов записей. "Ведомство ведёт расследование". За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных на 300 миллионов записей.

При этом ответственность за утечку персональных данных только предполагается ужесточить.

А право самозапрета на кредиты россияне получат только с 1 марта 2025 года (через МФЦ -- с 1 сентября 2025-го).

 


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APN.ru