 

Жириновский и кино

Актер Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте», сыграет Владимира Жириновского в фильме о жизни политика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. «Нельзя отрицать народное мнение о его схожести с молодым основателем ЛДПР», — прокомментировал политик выбор актера. «Поработаем с ним вместе, с ветеранами партии, чтобы образ Жириновского был максимально честным», — добавил Слуцкий.


Вот мои замечания и размышления на этот счёт: 
Черчиль был готов сам сидеть на постаменте вместо памятника самому себе, если бы ему отдали все деньги, предназначенные для этого памятника.  Кстати, мало кто знает, что Владимир Жириновский как киноактёр сыграл несколько ролей в кино, причём не камелео (не самого себя). Я почувствовал во время общения с ним, что он завидовал актёрской деятельности.  Жириновский знал глубоко законы драматургии и просчитывал заранее поведение и реакции тех, с кем общался. Он был мощным манипулятором ситуации и работал на опережение, ставя мат в три хода любому пропагандисту-телеведущему.  Советую прочитать моё психоаналитическое интервью с В. В. Жириновским  (На приеме у психолога Рамиля Гарифуллина заместитель председателя Госдумы России, лидер  ЛДПР  Владимир Жириновский ( 2006). 

В этом психоаналитическом интервью немало места уделено психоанализу актёрского таланта Жириновского. Там есть фрагмент, где он рассказывает как обижался тогда, когда ему не доставались главные роли в детских спектаклях. В общем, он признался в мощной тяге к драматургии, которую он сублимировал в политической и ораторской деятельности. Пожалуй, нет ни одного россиянина, кто не считал бы его талантливым человеком. И практически все  ведущие политики и чиновники в этом признавались и признаются до сих пор. 
 

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