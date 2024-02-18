 

Родители отметили неспортивное поведение команды Дагестана на детско-юношеском турнире по регби в Петербурге

Телеграм-канал "Многонационал" опубликовал комментарии родителей, возмущённых тем, как вела себя команда Дагестана во время детско-юношеского турнира по регби "Непокорённый Ленинград" (на котором победила команда "Локомотив" из Пензы). Родители отмечают, что юные спортсмены из команды Дагестана годами позволяют себе недобросовестное поведение: "...их возраст явно выше, чем заявлен в заявке! Они калечат наших детей, унижают их, издеваются, делают специально захваты, не подобающие в регби, бьют в схватках ногами, падают специально на них! Перерезают горло пальцем и говорят Аллах Акбар, поворачиваются к родителям и показывают то же самое! В раздевалках скидывают вещи и портят чужое имущество! В Сочи в другом городе они караулили детей и били их, мальчика в лифте избили! Это происходит из года в год!"
Подобных комментариев множество. Например: 
"Уважаемая Федерация! Очень хочется получить ответ на вопросы, которые возникли в ходе этого турнира:
1. Почему допускается неспортивное поведение команды Дагестана (нецензурная брань, буллинг)?
2. Почему тренер этой команды позволяет использовать запрещённые приёмы во время игры (удушение, удары исподтишка)?
3. Почему игрок команды Дагестана, получая жёлтую карточку, продолжает игру?
4. Большие вопросы к возрасту некоторых игроков".
Отмечается, что "турнир прошёл в конце января, но никто из спортивных функционеров даже не извинился за дикое поведение своих «спортсменов»". 
 
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