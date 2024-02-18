Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР тяжело ранены дети

В Пантелеймоновке в Донецкой народной республике трое детей получили тяжёлые ранения в результате детонации кассетного боеприпаса. Это мальчики 2012, 2013 и 2014 года рождения.

Помимо детей сегодня в ДНР получили ранения ещё три мирных жителя: в Киевском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался мужчина 1968 года рождения, в Горловке в результате детонирования ранее неразорвавшегося суббоеприпаса ранения получили мужчина 1968 года рождения и женщина 1966 года рождения.

Четыре частных дома повреждены в Каменке-Днепровской Запорожской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Безымено (пострадал тракторист), Почаево, Пороз, Козинка, Сподарющино, Глотово, Журавлёвка, Щетиновка, Устинка, Наумовка, Задрожный, Теребрено, Вязовое, Староселье, посёлок Ленинский.



