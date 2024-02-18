 

Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР тяжело ранены дети

 

В Пантелеймоновке в Донецкой народной республике трое детей получили тяжёлые ранения в результате детонации кассетного боеприпаса. Это мальчики 2012, 2013 и 2014 года рождения. 

Помимо детей сегодня в ДНР получили ранения ещё три мирных жителя: в Киевском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался мужчина 1968 года рождения, в Горловке в результате детонирования ранее неразорвавшегося суббоеприпаса ранения получили мужчина 1968 года рождения и женщина 1966 года рождения.

Четыре частных дома повреждены в Каменке-Днепровской Запорожской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Безымено (пострадал тракторист), Почаево, Пороз, Козинка, Сподарющино, Глотово, Журавлёвка, Щетиновка, Устинка, Наумовка, Задрожный, Теребрено, Вязовое, Староселье, посёлок Ленинский.

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В ДНР десять мирных жителей, в том числе дети, ранены из-за украинских атак
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Донецке и Херсонской области
» Украинцы атакуют российские регионы, с начала СВО в "старых" регионах РФ ранены десятки детей, 7 погибли
» Украинцы атакуют российские регионы, в Донецке ранены четверо детей
» Украинцы атакуют российские регионы, число жертв подтопления Херсонской области выросло до 35
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Missile is the message

Missile is the message

О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Спасти рядового Диснея

Спасти рядового Диснея

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Благие намерения и бутылочные горлышки

Благие намерения и бутылочные горлышки

Экзистом и нанопсихология

Экзистом и нанопсихология

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Родители отметили неспортивное поведение команды Дагестана на детско-юношеском турнире по регби в Петербурге

  • 19:32
  • 120

Путин отметил, что РФ продолжает платить Украине за транзит газа; Боррель считает, что войну выиграют дроны и искусственный интеллект

  • 19:07
  • 128

Выставка о сказках Пушкина открылась в Орловской области

  • 18:41
  • 119

Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР тяжело ранены дети

  • 18:33
  • 124
Missile is the message

Missile is the message

Подключите Южную Осетию к Госуслугам

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru