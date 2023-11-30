 

В мире за год значительно выросло число миллиардеров; расходы стран ЕС на оборону растут 8 лет подряд

 

С 2022 по 2023 год число долларовых миллиардеров в мире выросло на 7%Если раньше в мире насчитывалось 2376 долларовых миллиардеров, теперь этот показатель вырос до 2542 человек, а совокупный объём их состояния вырос на 9%, до 12 триллионов долларов (с 11 триллионов долларов в предыдущий год).

Выросли и доходы российских миллиардеров. С начала 2023-го их состояние увеличилось на 24 миллиарда долларов, значительнее всего увеличились доходы основателя "Лукойла" Вагита Алекперова, объём активов которого вырос за восемь месяцев до 23,2 миллиарда долларов.

 

Расходы стран Евросоюза на оборону росли восемь лет подряд, говорится в отчете Европейского оборонного агентства (EDA) по оборонным данным за 2022 год. 

"В 2022 году европейские расходы на оборону снова увеличились на 6% по сравнению с предыдущим годом, составив рекордные 240 млрд евро, что станет восьмым годом последовательного роста".

Шесть из 27 стран ЕС увеличили расходы на оборону более чем на 10%, в том числе Швеция (+30,1%), Литва (+27,6%), Испания (+19,3%), Бельгия (+14,8%).

"Наши вооруженные силы должны быть готовы к гораздо более сложной эпохе. Адаптация к этим новым реалиям в первую очередь означает увеличение инвестиций в оборону. Рекордные 240 млрд евро подкрепляют приверженность государств-членов укреплению европейской обороны. Однако у нас есть ключевые пробелы в потенциале, и мы продолжаем отставать от других глобальных игроков в расходах. Вот почему речь идет не только о том, чтобы тратить больше на оборону, но и о том, чтобы тратить лучше и вместе", - заявил в связи с публикацией доклада верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны, глава EDA Жозеп Боррель.



 

 



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