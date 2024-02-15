Живущие в США и Британии евреи отмечают рост антисемитизма

По крайней мере 63% евреев, проживающих в США, не чувствуют себя в безопасности из-за роста числа случаев антисемитизма; по сравнению с концом 2022 года доля американских евреев, обеспокоенных своей безопасностью, увеличилась на 22%.

В Британии в 2023 году число зарегистрированных случаев антисемитизма скакнуло на 147% (4103 vs. 1662 в 2022-м году), включая 266 жестоких нападений. 2699 из 4103 случаев отмечены после 7 октября, то есть начала нового витка насилия между палестинцами и израильтянами.