 

Живущие в США и Британии евреи отмечают рост антисемитизма

По крайней мере 63% евреев, проживающих в США, не чувствуют себя в безопасности из-за роста числа случаев антисемитизма; по сравнению с концом 2022 года доля американских евреев, обеспокоенных своей безопасностью, увеличилась на 22%.

 

В Британии в 2023 году число зарегистрированных случаев антисемитизма скакнуло на 147% (4103 vs. 1662 в 2022-м году), включая 266 жестоких нападений. 2699 из 4103 случаев отмечены после 7 октября, то есть начала нового витка насилия между палестинцами и израильтянами. 


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APN.ru