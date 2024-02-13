 

Каждый третий английский студент не хочет иметь детей

Как пишет "Дейли Мейл", два исследования, проведённые в английских университетах, показали, что треть студентов не хотят иметь детей, из-за проблем, которые (в их представлении) связаны с беременностью, родами и родительством в нестабильном, изменчивом мире. Даже среди тех, кто ответил, что в будущем намерен родить детей, почти половина (45%) озабочены своей способностью вырастить здоровое потомство и условиями, в которых будут расти их дети. На нежелание некоторых молодых людей иметь детей повлиял страх перед изменением климата. 
Публикация в журнале, посвящённом образованию в сфере здоровья (Health Education Journal) отмечает, что "большинство подростков сказали нам, что хотят иметь детей в будущем, но в школе мы концентрируемся на обучении их тому, как не забеременеть, а не тому, как вести здоровую беременность".

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APN.ru