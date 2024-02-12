В Артёме задержан мигрант, подозреваемый в изнасиловании девочки; в Москве мигрант изнасиловал женщину в лифте

Суд в Артёме (Приморский край) на два месяца арестовал гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании четырнадцатилетней девочки в сауне, совершённом с применением физической силы.

В Москве задержан тридцатиоднолетний гражданин Узбекистана, который изнасиловал женщину в лифте жилого дома. Следствие ходатайствует об аресте злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее в Москве задержан курьер-мигрант, который привёз заказ и совершил насильственные сексуальные действия над открывшей ему дверь одиннадцатилетней девочкой. Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Миграция является одним из источников распространения кори, указывает руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Вместе с работниками приезжают их семьи, в основном, из южных республик, где с вакцинацией дело обстоит, вообще, нулевым образом. Такие дети тоже попадают в сложившиеся детские коллективы, ну и создают раздолье для проникновения вируса».

Выходцы из Дагестана и граждане Азербайджана устроили перестрелку в московском кафе.

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Москве "ранее судимый за грабеж абу-бандит" сломал мужчине позвоночник "за то, что тот «не так посмотрел» на него".

Приезжий с ваххабитской бородкой подошёл к двоим мужчинам стоявшим возле кассы и ударил одного из них кулаком в голову. После нанесения сильного удара он обошёл пострадавшего сзади, обхватил со спины руками, поднял и резко бросил на пол.

Пострадавший был госпитализирован, ему нанесён тяжкий вред здоровью. Нападавший задержан и помещён в СИЗО.

В Британию приезжают сотни сексуальных преступников (насильников, педофилов, а также убийц) из стран Евросоюза, чей криминальный стаж не проверяется при пересечении границы.