 

Западные фармкомпании ставили эксперименты на жителях Мариуполя

 

Во время восстановления больницы №7 Мариуполя в её подвале были найдены документы, из которых следует, что в течение нескольких лет на пациентах психиатрического отделения велись испытания лекарственных препаратов для западных фармкомпаний при содействии украинских чиновников. Документы были составлены в период с 2008 по 2016 годы. Из них видно, что на людях испытывали лекарственные препараты без названий. Препараты находились в специальных конвертах под номером GLPG0634-CL-203.

Главной целью исследований было оценить эффективность лекарства в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов. Среди пациентов, которым вводился один из лекарственных препаратов, были младенцы до года. Также, как отмечается в документах, для исследований использовались дети в возрасте от одного года до одиннадцати лет.

На месте были найдены и коробки с конвертами логистических компаний и контейнерами для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Британии и США. Кроме того, во время работ обнаружены документы с благодарностями украинским медикам от фармкомпаний.

 
Бывший военнослужащий ВСУ Николай Захарченко рассказал, что поменял отношение к ВСУ, когда  «увидел своими глазами, как относились "азовцы" ("Азов"; запрещенная в России террористическая организация) к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Цены на лекарства растут вдвое быстрее официальной инфляции
» Крайними при закупке лекарств могут оказаться пациенты
» Торговые сети продолжают добиваться права торговать лекарствами
» Глава ФСКН предложил восстановить производство препаратов на основе морфия и его производных
» По мнению Зурабова, в России нет проблем с лекарствами
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Спасти рядового Диснея

Спасти рядового Диснея

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Благие намерения и бутылочные горлышки

Благие намерения и бутылочные горлышки

Экзистом и нанопсихология

Экзистом и нанопсихология

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В России появилась интерактивная карта пунктов приёма батареек и других опасных отходов

  • 12:39
  • 118

Более трети английских докторов -- мигранты; всё чаще доктора консультируют пациентов из-за границы

  • 12:24
  • 118

В ВТБ рассказали об усложнившихся схемах использования мошенниками старой переписки и голосовых сообщений

  • 11:32
  • 160

Западные фармкомпании ставили эксперименты на жителях Мариуполя

  • 11:05
  • 167
О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Эксперт по искусственному интеллекту описал 5 сценариев выхода ИИ из-под контроля; удвоилось число киберпреступлений

  • 22:35
  • 308
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru