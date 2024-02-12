Во время восстановления больницы №7 Мариуполя в её подвале были найдены документы, из которых следует, что в течение нескольких лет на пациентах психиатрического отделения велись испытания лекарственных препаратов для западных фармкомпаний при содействии украинских чиновников. Документы были составлены в период с 2008 по 2016 годы. Из них видно, что на людях испытывали лекарственные препараты без названий. Препараты находились в специальных конвертах под номером GLPG0634-CL-203.

Главной целью исследований было оценить эффективность лекарства в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов. Среди пациентов, которым вводился один из лекарственных препаратов, были младенцы до года. Также, как отмечается в документах, для исследований использовались дети в возрасте от одного года до одиннадцати лет.

На месте были найдены и коробки с конвертами логистических компаний и контейнерами для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Британии и США. Кроме того, во время работ обнаружены документы с благодарностями украинским медикам от фармкомпаний.