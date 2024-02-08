Британскую сельскую местность назвали "расистским, колониальным белым пространством"
- 08.02.2024, 20:38,
- Новости
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Как сообщает
"Дейли Мейл", в Британии благотворительные организации, специализирующиеся на защите природы, подготовили отчёт для парламента, где назвали британскую сельскую местность "колониальным, расистским" белым пространством, в котором "неуместны" цветные люди, а значит -- их лишают доступа к хорошей экологии.
Также британской сельской местности вменяется в вину то, что "именно культурные ценности белых британцев были внедрены в дизайн зеленых насаждений и управление ими, а также в ожидания общества относительно того, как люди должны взаимодействовать с ними", это также мешает этническим меньшинствам пользоваться британской природой так, как они хотят.
Это уже не первый случай, когда британскую сельскую местность обвиняют во враждебном отношении к этническим меньшинствам. Так, "отдел изучения ненависти" Лестерского университета начал расследование "сельского расизма".
Группа Muslim Hikers ("Мусульмане -- любители пеших прогулок") заявила, что сельские районы воспринимаются как неприветливые и закрытые для общин меньшинств, а Университет Рединга утверждает, что сельская местность недосягаема для небелых, поскольку существует "угроза враждебности" по отношению к ним.