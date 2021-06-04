Сбербанк вновь запускает "Сельскую ипотеку" под 2,7% годовых

Сбербанк с 4 июня вновь запускает льготную программу "Сельская ипотека" с процентной ставкой 2,7% годовых, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Программа "Сельская ипотека" выдаётся по ставке от 0,1% до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн рублей в большинстве регионов, а в Ленинградской области, на Ямале и в Дальневосточном федеральном округе -- до 5 млн рублей.

Программа оказалась очень востребованной, в 2020 году лимиты средств на льготную сельскую ипотеку быстро заканчивались. Всего по этой программе было оформлено в Сбербанке 16 338 кредитов на сумму 29,6 млрд рублей.