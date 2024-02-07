 

Мигранта, нарушавшего ПДД, задержали со стрельбой; в деле о групповом избиении баскетболиста Шведа остался лишь один подозреваемый

 

В Ленинградской области полицейские со стрельбой задержали нарушителя ПДД, пытавшегося скрыться. Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие: сначала выстрелить в воздух, а затем в автомобиль. В салоне находились пьяный гражданин одной из стран ближнего зарубежья и его товарищ. Оба не состоят на миграционном учёте. 

 

Телеграм-канал "Многонационал" рассказывает, что из четырёх подозреваемых, задержанных в прошлом году за жестокое избиение российского баскетболиста Алексея Шведа (сам Швед говорит о групповом избиении, также это зафиксировано на видео), остался только один обвиняемый -- Юсуф Мирашуров, водитель двух других прежде обвиняемых (теперь проходят как свидетели), братьев Амираслановых. Четвёртый прежде обвиняемый -- Глеб Писарев, теперь тоже проходит как свидетель. Амираслановы и Писарев -- студенты престижных московских учебных заведений: МГИМО и Британской высшей школы дизайна.

 

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