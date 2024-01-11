 

В Петербурге полицейские подозреваются в нелегальной регистрации более чем 3000 мигрантов

Сотрудники собственной безопасности петербургского ГУ МВД проводят обыски по местам работы и жительства двух полицейских, подозреваемых в организации канала нелегальной миграции на территории города и Ленинградской области. 

"По оперативным данным, злоумышленники за денежное вознаграждение с 2020 года выдали поддельные документы более 3 000 иностранных граждан для создания видимости законности пребывания последних на территории России. Установлена причастность к вышеуказанной противоправной деятельности двух участковых уполномоченных полиции УМВД России по Кировскому району Петербурга".

Полиция проводит масштабные обыски по местам жительства и работы подозреваемых, а также в некоторых МФЦ. 

В Калининграде сотрудники МВД задержали индивидуального предпринимателя, который фиктивно зарегистрировал около 1 тыс. иностранных граждан.

 

В Иванове задержали мигранта, домогавшегося к девочкам в торговом центре. Также, по информации канала "Многонационал", в этот центр часто приходят мигранты, чтобы совершать непристойные действия, глядя на выступления детских танцевальных ансамблей.

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