В Петербурге полицейские подозреваются в нелегальной регистрации более чем 3000 мигрантов

Сотрудники собственной безопасности петербургского ГУ МВД проводят обыски по местам работы и жительства двух полицейских, подозреваемых в организации канала нелегальной миграции на территории города и Ленинградской области.

"По оперативным данным, злоумышленники за денежное вознаграждение с 2020 года выдали поддельные документы более 3 000 иностранных граждан для создания видимости законности пребывания последних на территории России. Установлена причастность к вышеуказанной противоправной деятельности двух участковых уполномоченных полиции УМВД России по Кировскому району Петербурга".

Полиция проводит масштабные обыски по местам жительства и работы подозреваемых, а также в некоторых МФЦ.

В Калининграде сотрудники МВД задержали индивидуального предпринимателя, который фиктивно зарегистрировал около 1 тыс. иностранных граждан.



В Иванове задержали мигранта, домогавшегося к девочкам в торговом центре. Также, по информации канала "Многонационал", в этот центр часто приходят мигранты, чтобы совершать непристойные действия, глядя на выступления детских танцевальных ансамблей.