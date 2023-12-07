РФ резко нарастила вывоз нефтепродуктов, Дума приняла закон о налоговых льготах для офшоров

По итогам ноября 2023 года РФ резко нарастила вывоз основных видов нефтепродуктов: поставки очищенного топлива за месяц увеличились на 164 тысячи баррелей в день и достигли уровня в 2,2 миллиона баррелей в сутки, суммарные объемы вывоза дизельного топлива и газойля из России выросли на 12% по сравнению с октябрем и достигли трехмесячного максимума в 894 тысячи баррелей в день. Главными потребителями этих видов нефтепродуктов выступили африканские и латиноамериканские страны.

Поставки бензина и компонентов для смешивания за ноябрь увеличились на 25%, экспорт российского мазута вырос на 4%.

В то же время малые и средние нефтеперерабатывающие заводы обратились к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой освободить их от уплаты заградительной пошлины на вывоз нефтепродуктов, заявив, что предприятия мощностью менее миллиона тонн в год не получают нефтяного демпфера и потому работают исключительно на экспорт.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий поправки в Налоговый кодекс РФ "для повышения привлекательности специальных административных районов России". Закон предусматривает расширение возможностей международных холдинговых компаний (МХК), зарегистрированных в таких районах, по выбору форм инвестиций для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций. До 2028 года продлевается срок применения ранее предоставленной МХК возможности использовать офисные помещения за пределами территории специальных административных районов - в городах Владивосток и Калининград. Для международных компаний, зарегистрированных в 2023 году, устанавливается 12-месячный срок представления документов, необходимых для приобретения статуса МХК, поскольку "получение отдельных документов в текущих условиях затруднительно". От НДС освобождаются операции по передаче международными холдинговыми компаниями субъекту РФ либо муниципальному образованию результатов работ и (или) имущества в соответствии с законом.



