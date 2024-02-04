В Британии становится всё больше людей на диализе и крыс в больницах

Диализ -- процедура очистки крови, которая жизненно-необходима больному, у которого отказали почки. В настоящее время в Британии около тридцати тысяч таких больных, но число их растёт настолько, что к 2033 году, по прогнозам
, их будет уже 143 000. Причина -- рост числа людей с ожирением и высоким давлением.
Расходы на дератизацию (избавление от грызунов) в британских больницах с 2018 года выросли на 50%. В некоторые больницы Манчестера и Лондона дератизаторов вызывают чаще, чем раз в день
. Несмотря на то, что в Британию за эти годы стало прибывать гораздо больше низкоквалифицированных работников, больницы испытывают острый дефицит уборщиков.