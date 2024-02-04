 

В Британии становится всё больше людей на диализе и крыс в больницах

Диализ -- процедура очистки крови, которая жизненно-необходима больному, у которого отказали почки. В настоящее время в Британии около тридцати тысяч таких больных, но число их растёт настолько, что к 2033 году, по прогнозам, их будет уже 143 000. Причина -- рост числа людей с ожирением и высоким давлением.
Расходы на дератизацию (избавление от грызунов) в британских больницах с 2018 года выросли на 50%. В некоторые больницы Манчестера и Лондона дератизаторов вызывают чаще, чем раз в день. Несмотря на то, что в Британию за эти годы стало прибывать гораздо больше низкоквалифицированных работников, больницы испытывают острый дефицит уборщиков.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Число нелегальных мигрантов, за год приплывших на лодках в Британию, приближается к 50 000
» За пять лет число "меняющих пол" людей в Британии выросло на 75%
» Минздрав Британии заставляет свои больницы отказаться от российского газа
» В Австрии выросло число госпитализаций вакцинированных
» Оптимизация здравоохранения привела к росту смертности в больницах РФ
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Мутация веры: за что уволили православного генетика

Мутация веры: за что уволили православного генетика

Самодостаточность стран спасет мир от США

Самодостаточность стран спасет мир от США

Об интеграции провинций в Империю

Об интеграции провинций в Империю

Мирный день в Белгороде

Мирный день в Белгороде

Восстание фермеров

Восстание фермеров

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Британии становится всё больше людей на диализе и крыс в больницах

  • 20:34
  • 93

Вице-спикер Думы заинтересовался арестом девушки за серьги с радугой

  • 19:39
  • 140

Украинцы атакуют российские регионы, в Донецке ранены трое

  • 19:22
  • 134

В России запатентовано новое средство для лечения глаукомы

  • 10:36
  • 275

Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 28

  • 07:34
  • 289

Изучил ли Россельхознадзор прецедент кота Твикса?

  • 18:40
  • 336
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru