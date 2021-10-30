В Австрии выросло число госпитализаций вакцинированных

В Австрии растёт число заразившихся ковидом среди вакцинированных, в некоторых регионах привитые составляют половину пациентов с ковидом в больницах.

Увеличение числа заболевших отмечается ежедневно: с 2 850 новых заразившихся за сутки 25 октября до 6 102 новых заразившихся за сутки 30 октября. Уже превышен показатель ноября прошлого года, когда вакцинация ещё не началась.

Представитель Медицинского университета Вены констатировал, что увеличение числа привитых в больницах говорит о распространении инфекции среди вакцинированных, у которых также может быть сложное течение заболевания.

Отвечать на это власти по-прежнему намерены введением новых ограничений.



