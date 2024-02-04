В России запатентовано новое средство для лечения глаукомы

Учёные Белгородского государственного национального исследовательского университета разработали и запатентовали раствор для контактных линз, который лечит глаукому у близоруких пациентов и останавливает дегенерацию нервных клеток зрительного нерва, сообщает ТАСС.
Запатентованный препарат предназначен для терапии первичной открытоугольной глаукомы на фоне миопии различной степени тяжести. Механизм противоглаукомного действия офтальмологической композиции состоит в снижении образования внутриглазной жидкости и повышения ее оттока через сосудистую оболочку и склеру - многослойную ткань внешней части глаза.
Для обеспечения непрерывного действия лекарства разработчики предусмотрели его использование с мягкими контактными линзами. Линзы покрывают лекарственным раствором, содержащим мукоадгезивный полимер.