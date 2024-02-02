 

Мишустин заявил, что у российского ИИ не такая картина мира, как у западного ИИ

В российский GigaChat и западный ChatGPT заложены разные картины мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения. Так, в "мозгах" российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое "хорошо", а что такое "плохо". И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли - например, в науку, медицину, промышленность - важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам. И мы это учитываем".

По словам Мишустина, экономический эффект от внедрения технологий "искусственного интеллекта" в РФ уже составляет около 1 трлн рублей, а к концу десятилетия превысит 10 трлн рублей.

Также он сказал, что средний уровень использования технологий ИИ в сферах экономики и госуправления в России за последние два года вырос в полтора раза.

 
В США будут рассматривать полный запрет на использование роботов при звонках живым людям. На сайте Федеральной комиссии по связи (FCC) США появилось заявление главы этого ведомства Джессики Розенворсель. По ее словам, роботизированные телефонные звонки (когда ИИ генерирует голоса живых людей) нужно признать незаконными и запретить. 

«Клонирование голоса и изображений, созданное искусственным интеллектом, уже сеет путаницу, заставляя потребителей думать, что мошенничество и мошенничество являются законными», — отметила глава FCC. По словам Розенворсель, всё больше людей становятся мишенью мошенников, злоупотребляющих ИИ.


 

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