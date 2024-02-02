Мишустин заявил, что у российского ИИ не такая картина мира, как у западного ИИ

В российский GigaChat и западный ChatGPT заложены разные картины мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения. Так, в "мозгах" российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое "хорошо", а что такое "плохо". И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли - например, в науку, медицину, промышленность - важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам. И мы это учитываем".

По словам Мишустина, экономический эффект от внедрения технологий "искусственного интеллекта" в РФ уже составляет около 1 трлн рублей, а к концу десятилетия превысит 10 трлн рублей.

Также он сказал, что средний уровень использования технологий ИИ в сферах экономики и госуправления в России за последние два года вырос в полтора раза.