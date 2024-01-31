 

"Искусственный интеллект" сливает личные данные; эксперты рассказали о перспективах распространения ИИ

 

Популярный чат-бот ChatGPT сливает личные данные пользователей. Так, в интерфейсе ChatGPT начали появляться чаты, которые пользователи ранее не видели, как будто кто-то загружал запросы в чат-бот от их имени. 

По словам специалистов ArsTechnica, чат-бот и ранее демонстрировал случайные конфиденциальные данные пользователям. Так, в марте 2022 года разработчики ChatGPT на время отключали сервис после того, как он показывал приватную информацию в диалогах. А в декабре 2023 года международная группа ученых заявила, что ChatGPT может выдавать случайным пользователям гигабайты конфиденциальных данных. 

 

 

Компания AI Impacts провела опрос среди почти трёх тысяч экспертов по машинному обучению о вероятном будущем человечества из-за распространения искусственного интеллекта. Опрошенные специалисты предполагают, что к 2047 году с вероятностью 50% машины приобретут способность самостоятельно выполнять все возможные задачи человека, делая это с большей эффективностью и с меньшими затратами. При этом 70% опрошенных надеются, что полезные результаты более вероятны, чем плохие.

Более половины респондентов выразили опасения по поводу использования ИИ в распространении ложной и вводящей в заблуждение информации, манипулирования общественным мнением и потенциального использования ИИ для контроля над населением.


 


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APN.ru