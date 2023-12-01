Сбер занялся человекоподобными роботами, ChatGPT может выдавать гигабайты секретных данных случайным людям

Сбер занимается разработкой собственных человекоподобных роботов, подтвердил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов: «Мы подтверждаем разработку Сбербанком собственных антропоморфных роботов».

По его словам, Сбербанк намерен занять лидирующую позицию в этой сфере.

Международная группа учёных рассказала, что популярный чат-бот ChatGPT может выдавать случайным пользователям гигабайты конфиденциальных данных. Учёные из США и Швейцарии подобрали несколько запросов чат-боту, с помощью которых удалось заставить программу выдать персональные данные случайных пользователей и организаций. Специалисты предположили, что это информация из обучающего массива ChatGPT, хотя его разработчики заявляли, что чат-бот имеет закрытый исходный код, а данные защищены. Исследователи "выкачали" из чат-бота биткойн-адреса, номера факсов, имена, дни рождения, идентификаторы социальных сетей, а также откровенный контент с сайтов знакомств. Кроме того, в их распоряжении оказались данные, защищенные авторским правом — статьи из закрытых журналов и фрагменты книг.

Президент корпорации "Майкрософт" Брэд Смит заявил, что в ближайший год не рассчитывает на появление "искусственного интеллекта", который был бы умнее человека, но уже через годы это может произойти, поэтому пора бы задуматься о безопасности.







