 

Продолжаются протесты фермеров во Франции, Германии, Бельгии

 

Представители фермерских хозяйств во Франции продолжают протесты, участники акций перекрывают тракторами движение по ведущим на въезд и выезд из Парижа автомобильным дорогам. Заблокирован доступ к аэропорту Тулузы, перекрыт центр Орлеана, протесты также в Бордо и Марселе.

Фермеры выступают против повышения налогов и роста цен, в частности, на топливо для сельскохозяйственной техники, недовольны увеличением импорта сельхозпродукции с Украины, а также требуют отменить ограничения, связанные с вводимыми во Франции и ЕС экологическими стандартами.

В Германии фермеры перекрывают автобаны в Штутгарте.

В Бельгии заблокированы четыре главные автострады страны.
Фотографии можно посмотреть здесь.
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APN.ru