Продолжаются протесты фермеров во Франции, Германии, Бельгии

Представители фермерских хозяйств во Франции продолжают протесты, участники акций перекрывают тракторами движение по ведущим на въезд и выезд из Парижа автомобильным дорогам. Заблокирован доступ к аэропорту Тулузы, перекрыт центр Орлеана, протесты также в Бордо и Марселе.

Фермеры выступают против повышения налогов и роста цен, в частности, на топливо для сельскохозяйственной техники, недовольны увеличением импорта сельхозпродукции с Украины, а также требуют отменить ограничения, связанные с вводимыми во Франции и ЕС экологическими стандартами.

В Германии фермеры перекрывают автобаны в Штутгарте.