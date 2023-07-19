Появилась новая информация о нападении чеченских полицейских на военнослужащих ВС РФ

Стали известны личности вероятных преступников.

"Правоохранительными органами установлены некоторые участники избиения, ограбления и попыток «устроить 95-й год» нашим героям СВО из 291-го мотострелкового полка. Ими оказались участковые Шатойского ОМВД Чеченской Республики Ацаев Ибрагим Дениевич, 11.02.1988 г.р. и Тепсаев Асламбек Абуязидович, 20.09.1991 г.р. Остальные участники пока не известны... Кроме того, по нашим данным, уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» до сих пор не возбуждено и проверка по нему тормозится ".