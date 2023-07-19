 

Появилась новая информация о нападении чеченских полицейских на военнослужащих ВС РФ

Некоторое время назад в телеграм-канале "Многонационал" появилась информация об избиении и жестоких пытках, которым подверглись военнослужащие ВЧ 65384 в мае нынешнего года в селе Борзой Шатойского района Чеченской Республики. Также они были ограблены.
Стали известны личности вероятных преступников. 
"Правоохранительными органами установлены некоторые участники избиения, ограбления и попыток «устроить 95-й год» нашим героям СВО из 291-го мотострелкового полка. Ими оказались участковые Шатойского ОМВД Чеченской Республики Ацаев Ибрагим Дениевич, 11.02.1988 г.р. и Тепсаев Асламбек Абуязидович, 20.09.1991 г.р. Остальные участники пока не известны... Кроме того, по нашим данным, уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» до сих пор не возбуждено и проверка по нему тормозится".
Также, по сведениям телеграм-канала "Многонационал", "в 2014 году родной брат Ацаева И.Д.– Ацаев Баудин Дениевич, 20.11.1985 г.р. (на тот момент сотрудник МВД по ЧР, служил во 2-м полку им. А. Кадырова) вступил в бандгруппу Беслана Махаури (уничтожен в ноябре 2015 года в г. Назрани), затем выехал в Сирию и вступил в «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная в России). В настоящее время находится в розыске по ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» УК России".


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