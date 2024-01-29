Украинцы впервые атаковали Ярославскую область, раненые в Белгородской области, убитые в Донецке

Вооружённые силы Украины пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле при помощи четырёх дронов-камикадзе. Три из них были перехвачены над Смоленской областью, но четвертый удалось подавить только на подлёте к одной из установок НПЗ. Начался пожар, который удалось потушить. Сотрудники НПЗ не пострадали.

В белгородском селе Тишанка атакой дрона повреждена линия газоснабжения. В Мокрой Оловке ранена женщина, в двух домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия газоснабжения. Находится в тяжёлом состоянии экскаваторщик, раненый при нападении украинского дрона на Колотиловку.

В Курской области обстреляно село Свердликово, повреждены один автомобиль, два социальных объекта и шесть частных домовладений. Затем в области было обстреляно село Троицкое, повреждены два дома и легковой автомобиль, частично нарушено электроснабжение.

В Горловке, ДНР, дрон влетел в гражданский автомобиль и лишь чудом не разорвался.

Из РСЗО "Град" обстрелян Донецк, два человека погибли.



















