Число многодетных семей в РФ за 10 лет выросло вдвое

Министр труда РФ Антон Котяков сообщил о двукратном увеличении числа многодетных семей за последние 8-10 лет:

"Мы видим, что сегодня в обществе формируется культура многодетных семей. Мы видим, что в последние годы количество многодетных семей серьезно возрастает. Буквально за последние 8-10 лет количество многодетных семей увеличилось в два раза".

В то же время вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что количество семей с тремя и более детьми за последние пять лет увеличилось в России на 27%, их число составляет 2,3 млн.