Число многодетных семей в РФ за 10 лет выросло вдвое

Министр труда РФ Антон Котяков сообщил о двукратном увеличении числа многодетных семей за последние 8-10 лет:
"Мы видим, что сегодня в обществе формируется культура многодетных семей. Мы видим, что в последние годы количество многодетных семей серьезно возрастает. Буквально за последние 8-10 лет количество многодетных семей увеличилось в два раза".
В то же время вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что количество семей с тремя и более детьми за последние пять лет увеличилось в России на 27%, их число составляет 2,3 млн.
"За последние пять лет количество третьих детей, несмотря на демографические сложности, в наших семьях растет. Возросло оно за последние пять лет на 11%, а количество многодетных семей, где воспитываются трое и более детей составило 2,3 млн. Количество детей рожденных возросло на 30%, а на 27% возросло количество семей, где трое и более детей".