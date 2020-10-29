 

5,5 млрд рублей направят на погашение ипотеки семьям с третьим ребёнком

 

Правительство РФ направит 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотеки для семей, где после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети.

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, родители в таких семьях могут получить 450 тыс. рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту.

Мишустин назвал льготы по ипотеке одной из самых востребованных мер помощи семьям с детьми и отметил, что "в течение года мы уже выделили на эти цели 35 млрд рублей. Дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тысяч многодетных семей".

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