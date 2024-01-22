 

Зеленский назвал "населёнными украинцами" ряд областей и краёв России и издал по этому поводу указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".

Украинскому кабмину "поручено разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях - на Кубани, в Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации".

В частности, указом предлагается проработать вопрос о "преступлениях", якобы совершенных против украинцев, которые проживают либо проживали на указанных территориях, "о принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях".  

Поручается совместно с Национальной академией наук Украины подготовить и распространить на Украине и в мире материалы "о более чем тысячелетней истории украинского государства, об исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды", а также внедрить эти материалы в учебные программы.



 



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