 

Полное бесповоротное закрытие ИФРАН

Алексей Чадаев уже написал не меньше десятка постов о ситуации в Институте Философии Россиийской Академии Наук (ИФРАН).

Если очень кратко, то институт в изрядной степени состоит из тех, кто еще успел по древности лет побыть перекрасившимся в 1991 году преподавателем марксизма-ленинизма в его трактовке времен Суслова, и относительно молодой поросли людей, которые (скажем вежливо) выступают за сохранение того миропорядка, с которым Россия сейчас сражается.
Алексей задался вопросом о «позитивной программе» для ИФРАН.
 
Вот мое суждение. Мы сейчас ведем войну, которая является сложным смешением войны гражданской и войны внешней. А гражданская война это всегда как уничтожение людей, которые не должны жить для Будущего страны, так и УНИЧТОЖЕНИЕ СТРУКТУР, которые мешают развитию.
 
Причем уничтожение структур куда важнее, чем ликвидация людей.
 
Поэтому, единственный реально разумный способ действий для Государства Российского это ПОЛНОЕ, БЕСПОВОРОТНОЕ ЗАКРЫТИЕ ИФРАН. То есть просто ликвидировать структуру полностью, выплатить работникам все причитающиеся компенсации и прочее, сформировать отдельную структур с нуля для сохранения архива ИФРАН.
 
Любые компромиссные действия типа назначения нового директора, увольнения отдельных сотрудников не дадут реального эффекта по множеству причин.
 
Любой, кому не нравится мое предложение, и кто готов сказать, что от этого пострадает русская философия, пусть сперва сообщит о новейших достижениях Института Философии в развитии этой самой русской философии.
 
 
P.S. В 529 году н.э. император Юстиниан закрыл Платоновскую Академию. Которая имела несколько больше заслуг в философии, чем ИФРАН. А условный «архив» был передан в построенный Юстинианом Храм Святой Софии. Так что важнейший для нас вопрос, а куда передать окончательно "архив" ИФРАН? Какая институция станет столь же значимой для нас как Святая София для Византии?
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