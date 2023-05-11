 

Песков заявил, что Россия не ведёт войну, а "пытается сохранять инфраструктуру и человеческие жизни"

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сербскому телеканалу заявил, что "русские не ведут войну", потому что "вести войну -- это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов (...). Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру. И второе - мы пытаемся сохранять человеческие жизни".

По мнению Пескова, цели СВО отчасти достигнуты, потому что "освобождены значительные территории на Донбассе (...) Удалось изрядно потрепать военную машину Украины". В то же время Песков отдаёт себе отчёт в том, что "огромная группировка вооружённых сил Украины, которая постоянно получает подпитку, в том числе иностранной техникой, иностранными боеприпасами и так далее".


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APN.ru