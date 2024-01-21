 

Выросла выдача ипотеки на частные дома, россияне смогут отказываться от допуслуг по кредитам в течение месяца

 

По итогам 2023 года десять крупнейших российских банков выдали на индивидуальное жилищное строительство свыше 118 тысяч кредитов на сумму 537 миллиардов рублей; показатель вчетверо превысил результат 2022 года. В 2023 году каждый двадцатый ипотечный заём был выдан на строительство частного дома, в то время как в 2022 году — только один кредит из пятидесяти. 

 

С 21 января граждане смогут отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита в течение месяца (период продлён с 14 до 30 дней). Кроме этого, банки будут обязаны указывать полную стоимость кредита (ПСК) на своих сайтах.

"Кредиторы нередко навязывают допуслуги заемщикам и скрывают, что от них можно отказаться. Из-за этого люди вынуждены переплачивать банкам и МФО", - отмечается в материалах "Финансовой культуры".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Число россиян с кредитами достигло 46 миллионов
» Строительство частных жилых домов по ипотеке в России в 2022 году выросло втрое
» Семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку на ИЖС
» Российские банки в 2020 году выдали зарплатных кредитов на более чем 406 млрд рублей
» Ипотеки больше не будет?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Очень странное решение Верховного суда

Очень странное решение Верховного суда

Все ушли из ада

Все ушли из ада

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

18 человек погибли, 13 ранены при украинском обстреле Донецка в воскресенье

  • 12:02
  • 119

Система здравоохранения Британии закупила экологичные машины скорой помощи, и они оказались небезопасны для водителей и пациентов

  • 11:33
  • 121

Выросла выдача ипотеки на частные дома, россияне смогут отказываться от допуслуг по кредитам в течение месяца

  • 10:24
  • 153

Пожар на терминале в Усть-Луге, в Херсонской области погибли двое

  • 10:17
  • 161

Как нам поступить с мумией Ленина и его истуканами

Глава Агентства ЕС по контролю границ заявил, что закрыть границы для мигрантов невозможно

  • 19:49
  • 329
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru