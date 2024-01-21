Выросла выдача ипотеки на частные дома, россияне смогут отказываться от допуслуг по кредитам в течение месяца

По итогам 2023 года десять крупнейших российских банков выдали на индивидуальное жилищное строительство свыше 118 тысяч кредитов на сумму 537 миллиардов рублей; показатель вчетверо превысил результат 2022 года. В 2023 году каждый двадцатый ипотечный заём был выдан на строительство частного дома, в то время как в 2022 году — только один кредит из пятидесяти.

С 21 января граждане смогут отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита в течение месяца (период продлён с 14 до 30 дней). Кроме этого, банки будут обязаны указывать полную стоимость кредита (ПСК) на своих сайтах.

"Кредиторы нередко навязывают допуслуги заемщикам и скрывают, что от них можно отказаться. Из-за этого люди вынуждены переплачивать банкам и МФО", - отмечается в материалах "Финансовой культуры".

