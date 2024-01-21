Как нам поступить с мумией Ленина и его истуканами

По поводу Ленина в Мавзолее я ещё лет семь назад высказывала конструктивное предложение. Сперва мумию следует тихо заменить на восковую куклу. Внешне это будет совершенно незаметно (настолько незаметно, что мы даже не можем быть уверены, что это до сих пор не сделано). Ну, а несколько лет спустя следует внезапно обнаружить, что, оказывается, в Мавзолее находится восковая кукла. Куклу вынести из Мавзолея будет проще, чем мумию.

И, в конце концов, это следует сделать хотя бы даже из соображений гуманности. Что бы ни сотворил с Россией Ленин – он всё же не заслуживает, чтобы в течение века его труп оставался зрелищем для толпы. Хотя по этому поводу могут быть разные мнения, кто-то скажет, что это – соразмерное наказание. На это я отвечу, что и тогда сохранение демонстрационного трупа у стен Кремля – нездоровое действие для нас, граждан России. В крайнем случае можно уж переместить его хотя бы в Кунсткамеру. Хотя мне представляется, что милосерднее – захоронить.

Другой вопрос, что делать с истуканами Ленина. Например, в городе, где я живу, их три. И все на козырных местах. При этом в городе нет ни одного(!) памятника великому русскому учёному, который в нём родился. Не говоря уже о том, что нет никаких памятников – даже бюстов – купцам-меценатам, создавшим исторический облик города (которым, кстати, он сейчас торгует, стараясь привлечь туристов). А вот Ленину – аж целых три. Что с ними делать?





Я считаю, что один памятник нужно оставить, даже, если угодно, подновить. Всё-таки в РФ действительно до сих пор много людей, которые почитают этого человека, видя в нём символ борьбы с социальной несправедливостью и не желая знать ничего более. Их чувства тоже следует учесть. Два других памятника надо убрать. Если это не историческое примирение – то я уж не знаю, что такое историческое примирение.

Со всевозможными названиями в честь Ленина поступать очень просто: если «до Ленина» существовало другое название – следует его вернуть в любом случае, это будет только справедливо. Если другого названия не существовало и на него нет запроса местных жителей – можно оставить «ленинское». Опять же, из соображений примирения.

Потому что примирение – это когда навстречу друг другу идут обе стороны, а не когда коммунисты устраивают истерики по поводу небольших и очень отдельных памятников Колчаку или Врангелю, сохраняя в огромных количествах истуканы Ленина, а также полный перечень революционной топонимики. Это не примирение, а стремление во что бы то ни стало держать представление о себе как о победителях.





Но вы, господа коммунисты, никакие не победители, и больше того: если историческая Россия, по ленинским заветам, будет ещё и дальше разрушена – вы увидите, как во вновь образовавшихся национальных республиках "национальные элиты" вынесут ленинские истуканы, истребят вашу любимую революционную топонимику, и насадят своё. И тогда они сделают это без всякого снисхождения.