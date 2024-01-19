Бойцовский клуб подростков-мигрантов в Нижнем Новгороде, забастовка мигрантов на заводе в Ростовской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с публикациями о драках несовершеннолетних в Нижнем Новгороде: жители Канавинского района города в местных пабликах пожаловались, что подростки-мигранты организовали бойцовский клуб и устраивают уличные потасовки, во время которых старшие по возрасту обучают младших разным приёмам. Нижегородцы высказывают опасения за безопасность своих детей.

На заводе "Химпэк" в Шахтах Ростовской области более шестидесяти мигрантов из Таджикистана устроили забастовку из-за зарплат и были уволены. Мигранты требовали повысить им заработок на 20-25 процентов, причём в 2023 году работникам уже поднимали зарплату, после чего их суммарный доход в месяц начал составлять более 80 тысяч рублей.

В Казани водитель из Средней Азии сбил двух девушек, переходивших дорогу, и пытался скрыться.