Из-за атаки ВСУ пожар на нефтебазе в Клинцах; попытка атаки на Тамбовский пороховой завод; украинцы пытались заставить ребёнка взорвать дом

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах Брянской области, начавшегося после отражения атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, составляла тысячу квадратных метров, но выросла до 1,8 тыс. квадратных метров. Горят четыре резервуара с бензином общим объемом 6 тысячи кубометров. Пожар начался утром 19 января после того, как система радиоэлектронной борьбы нейтрализовала украинский дрон, при посадке сбросивший боеприпас. Жители из местного частного сектора эвакуированы. Одна из ёмкостей для нефтепродуктов обрушилась. С пожаром борются больше 140 человек.

В селе Курковичи Брянской области повреждены четыре жилых дома, торговый объект, а также остановочный павильон.

Совершена попытка атаки на Тамбовский пороховой завод, находящийся в пятистах километрах от границы с Украиной. Предположительно, целью беспилотника был цех №3, где смешивают продукцию, однако дрон упал рядом со строением на Проспекте Труда в Котовске.

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Мясоедово (пострадала женщина), хутор Старый, Почаево, Терезовка (повреждены два частных дома и автомобиль), Середа, Муром.

В Москве телефонные террористы с Украины попытались взорвать многоэтажку в Кунцеве, позвонив на домашний номер десятилетнему мальчику, когда его родителей не было дома. Террорист велел ребёнку срочно проверить напор газа: открыть все конфорки и пожечь спички. Однако мальчик сначала рассказал о разговоре матери, а та сообщила о произошедшем правоохранителям. Удалось выяснить, что звонок был сделан с территории Украины.