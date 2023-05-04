 

Украинский дрон подорвал НПЗ, ведутся обстрелы Белгородской и Брянской областей и ДНР

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае загорелся после атаки украинского БПЛА в ночь с 3-го на 4-е мая. Произошёл пожар на площади 400 кв метров, его тушили два с половиной часа. "Разрушен один резервуар с нефтепродуктами, второй из них, в котором было 85% солярки, загорелся".
Продолжительному обстрелу в четверг подвергся белгородский посёлок Прилесье. Село обесточено, люди прятались в подвалах. 
В Полевых Новосёлках Брянской области, где также в результате обстрела пропало электричество, женщине оторвало ногу, она госпитализирована в тяжёлом состоянии. Накануне в Брянской области был ранен помощник машиниста в результате подрыва железнодорожных путей. 
В ДНР обстреляны Новосёловка Вторая и Горловка. Украинские обстрелы Донецка участились. В четверг получили ранения мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения.
В Петербурге задержано движение шести пригородных поездов из-за поджога релейного шкафа на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги.
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