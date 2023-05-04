Украинский дрон подорвал НПЗ, ведутся обстрелы Белгородской и Брянской областей и ДНР

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае загорелся
после атаки украинского БПЛА в ночь с 3-го на 4-е мая. Произошёл пожар на площади 400 кв метров, его тушили два с половиной часа. "Разрушен
один резервуар с нефтепродуктами, второй из них, в котором было 85% солярки, загорелся".
Продолжительному обстрелу в четверг подвергся белгородский посёлок Прилесье
. Село обесточено, люди прятались в подвалах.
В Полевых Новосёлках Брянской области, где также в результате обстрела пропало электричество, женщине оторвало ногу
, она госпитализирована в тяжёлом состоянии. Накануне в Брянской области был ранен
помощник машиниста в результате подрыва железнодорожных путей.
В ДНР обстреляны
Новосёловка Вторая и Горловка. Украинские обстрелы Донецка участились
. В четверг получили ранения
мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения.
В Петербурге задержано движение
шести пригородных поездов из-за поджога релейного шкафа на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги.