В СПЧ призвали поставить на место диаспоры, глава Башкирии рассказал о выступлениях сепаратистов

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, отвечая на конфликт, в котором вице-президент Союза азербайджанцев России потребовал извинений от депутата Госдумы Петра Толстого, отметил, что проявляющие агрессию и высказывающие спорные взгляды диаспоры нужно ставить на место. По словам Кабанова, диаспоры несут ответственность за то, что о них сложилось представление как о "мафии", и депутат Толстой лишь высказал мнение большинства россиян. «Может быть, это простые русские парни с оскорбительными националистическими выкриками массово избивают на наших улицах простых граждан ради развлечения и "интернет-признания", оскорбляют женщин и нападают на детей?» — написал член СПЧ. Кабанов отметил, что сами диаспоры не извиняются за поведение своих членов.
В Подмосковье возбуждено уголовное дело из-за избиения мигрантами участника специальной военной операции, которое произошло 14 января в городе Чехове, в кафе "Вояж". Участник СВО находился в отпуске после тяжелого ранения. Избивали его толпой в 12-15 человек под выкрики «вас там не добили, мы тут добивать будем!».
В Петербурге пятнадцати мигрантам, вступившим в российское гражданство, торжественно вручили повестки в военкомат. Приезжие из стран ближнего зарубежья поклялись соблюдать Конституцию и российское законодательство, уважать культуру и традиции страны, а также защищать свободу и независимость государства.
Часть вины в массовых беспорядках в башкирском Баймаке, которые произошли 17 января после приговора суда одному из местных жителей, лежит на властях, признал глава республики Радий Хабиров.
Телеграм-канал "Многонационал" публикует некоторые комментарии сепаратистов.