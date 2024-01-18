В СПЧ призвали поставить на место диаспоры, глава Башкирии рассказал о выступлениях сепаратистов

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, отвечая на конфликт, в котором вице-президент Союза азербайджанцев России потребовал извинений от депутата Госдумы Петра Толстого, отметил, что проявляющие агрессию и высказывающие спорные взгляды диаспоры нужно ставить на место. По словам Кабанова, диаспоры несут ответственность за то, что о них сложилось представление как о "мафии", и депутат Толстой лишь высказал мнение большинства россиян. «Может быть, это простые русские парни с оскорбительными националистическими выкриками массово избивают на наших улицах простых граждан ради развлечения и "интернет-признания", оскорбляют женщин и нападают на детей?» — написал член СПЧ. Кабанов отметил, что сами диаспоры не извиняются за поведение своих членов.

В Подмосковье возбуждено уголовное дело из-за избиения мигрантами участника специальной военной операции, которое произошло 14 января в городе Чехове, в кафе "Вояж". Участник СВО находился в отпуске после тяжелого ранения. Избивали его толпой в 12-15 человек под выкрики «вас там не добили, мы тут добивать будем!».

В Петербурге пятнадцати мигрантам, вступившим в российское гражданство, торжественно вручили повестки в военкомат. Приезжие из стран ближнего зарубежья поклялись соблюдать Конституцию и российское законодательство, уважать культуру и традиции страны, а также защищать свободу и независимость государства.

Часть вины в массовых беспорядках в башкирском Баймаке, которые произошли 17 января после приговора суда одному из местных жителей, лежит на властях, признал глава республики Радий Хабиров.

«Я переживаю — где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей... Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России».

Телеграм-канал "Многонационал" публикует некоторые комментарии сепаратистов.



