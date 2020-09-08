Все зарегистрированные члены грузинской диаспоры получат "карту привилегий"
- 08.09.2020, 19:54,
- Новости
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Президент Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений Давид Цецхладзе заявил, что намерен изменить жизнь грузинской диаспоры в России в лучшую сторону, в связи с чем грузинам, зарегистрированным в диаспоре, будут выдавать "карты привилегий". По его словам
, "быть членом диаспоры -- это преимущество".
Грузины-владельцы карты привилегий смогут получать скидки и бонусы на всей территории России.