 

Все зарегистрированные члены грузинской диаспоры получат "карту привилегий"

Президент Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений Давид Цецхладзе заявил, что намерен изменить жизнь грузинской диаспоры в России в лучшую сторону, в связи с чем грузинам, зарегистрированным в диаспоре, будут выдавать "карты привилегий". По его словам, "быть членом диаспоры -- это преимущество".
 
Грузины-владельцы карты привилегий смогут получать скидки и бонусы на всей территории России. 
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APN.ru