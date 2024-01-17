 

В Белгороде многонациональная банда избивала горожан, выкрикивая оскорбления в адрес русских

В Белгороде группа молодых людей, в основном несовершеннолетних, нападала на местных жителей. Хулиганы угрожали и оскорбляли людей и видео выкладывали в сеть. По данным телеграм-канала "Многонационал", они кричали оскорбления в адрес русских. Одним из подозреваемых является семнадцатилетний азербайджанец. Задержан Амиль Гафаров, в отношении него возбуждено два уголовных дела: по 282 статье (экстремизм) и по 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти).
 
Мосгорсуд признал незаконным отказ нижестоящей инстанции арестовать блогера из Таджикистана Раджабзода Салмона Джумабоя, оскорблявшего русских девушек. 
В Подмосковье таксист-мигрант вёз семнадцатилетнюю пассажирку из Ногинска в Электросталь, но затем заблокировал двери авто и не выпускал девочку около часа.
В Иркутске возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток за организацию незаконной миграции, по делу проходят пять человек, двое из которых являются сотрудниками отдела трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Иркутской области.

  

 



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