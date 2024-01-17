В Белгороде многонациональная банда избивала горожан, выкрикивая оскорбления в адрес русских

В Белгороде группа молодых людей, в основном несовершеннолетних, нападала
на местных жителей. Хулиганы угрожали и оскорбляли людей и видео выкладывали в сеть. По данным телеграм-канала "Многонационал", они кричали оскорбления в адрес русских. Одним из подозреваемых является семнадцатилетний азербайджанец. Задержан Амиль Гафаров,
в отношении него возбуждено два уголовных дела: по 282 статье (экстремизм) и по 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти).