 

В Москве задержали организатора нападавшей на людей преступной группы из уроженцев Средней Азии

 

В Москве задержан организатор массовых драк на территории столицы. В период с 2022 по 2023 год организованная преступная группа из Средней Азии нападала на молодых людей и избивала их. Преступники снимали происходящее на видео и распространяли в социальных сетях, заранее планировали нападения и вовлекали в них несовершеннолетних. Мигранты сами провоцировали будущих жертв, и "используя свое численное и физическое превосходство, дестабилизируя общественный порядок и общественную безопасность, нападали на граждан и применяли к ним физическое насилие, причиняя потерпевшим боль, физические и нравственные страдания" (СКР).

Задержаны пять человек 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения. Их обвинили по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. 


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APN.ru