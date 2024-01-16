В Красноярске впервые покажут более двадцати редких работ Сурикова

Более двадцати редких работ художника Василия Сурикова, среди которых есть один из самых ранних рисунков, впервые покажут в Красноярске, где они хранились в фондах Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова. Например, на выставке, представлен один из самых ранних рисунков художника: копия с гравюры В.Л. Боровиковского "Благовещение" (1866 год), которую Суриков создал в 18 лет. Также там есть первый эскиз к неосуществлённой картине "Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря"; это полотно Суриков не успел закончить. В экспозиции будут и ранее не выставлявшиеся этюдные работы и наброски к известным историческим полотнам, например, "Утру стрелецкой казни".

Выставка пройдёт в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова до 17 марта.