 

Италия временно запретила ChatGPT, в США у молодёжи стали популярны кнопочные телефоны

 

Итальянское управление по защите персональных данных ввело ограничение на использование чат-бота ChatGPT из-за нарушения законодательства о персональных данных. По сообщению "Ленты", "в управлении обратили внимание на отсутствие правовой основы, оправдывающей массовый сбор и хранение личной информации пользователей для обучения алгоритмов, которые лежат в основе работы платформы. Помимо того, отмечается, что хотя чат-бот предназначен для лиц старше тринадцати лет, в нем нет фильтра для проверки возраста пользователя".

Ограничения ввели до тех пор, пока ChatGPT «не будет соответствовать правилам конфиденциальности». "У компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, есть 20 дней, чтобы ответить управлению и сообщить о мерах, принятых для устранения этой проблемы. В противном случае компании грозит штраф в размере до 20 миллионов евро, или до 4 процентов годового мирового оборота".

 

В США выросла популярность кнопочных телефонов и смартфонов без доступа к интернету среди молодёжи.

По мнению создателя Реддит-сообщества r/dumbphones Хосе Брионеса, американская молодёжь устала от обилия технологий и признала свою зависимость от соцсетей и новых гаджетов. «Они не знают, что происходит с их психическим здоровьем, и пытаются сократить расходы».


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APN.ru