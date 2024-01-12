СБУ схватила замначальника центра экстренной медицинской помощи Херсона

Первое время после ухода российских войск Инесса оставалась в Херсоне, будучи уверенной, что решение гуманитарных вопросов не может квалифицироваться как преступление (по международным нормам так и есть).

Однако затем, понимая, что будет подвергнута репрессиям, попыталась выехать через западную границу Украины, но на КПП «Краковец» ее задержали сотрудники СБУ.

По данным телеграм-канала "Возле войны", ​​ СБУ схватила бывшего замначальника центра экстренной медпомощи Херсона Инессу Чамлай за то, что во время нахождения в городе российских войск она передала им 24 автомобиля скорой помощи для эвакуации детей в Крым, а также за использование автомобилей скорой помощи для отправки в госпитали раненных российских военных.Чамлай вменили ст. 111-2 ("пособничество государству-агрессору"), по которой её могут ждать двенадцать лет тюрьмы с конфискацией.