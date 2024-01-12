 

СБУ схватила замначальника центра экстренной медицинской помощи Херсона

По данным телеграм-канала "Возле войны", ​​СБУ схватила бывшего замначальника центра экстренной медпомощи Херсона Инессу Чамлай за то, что во время нахождения в городе российских войск она передала им 24 автомобиля скорой помощи для эвакуации детей в Крым, а также за использование автомобилей скорой помощи для отправки в госпитали раненных российских военных.
Первое время после ухода российских войск Инесса оставалась в Херсоне, будучи уверенной, что решение гуманитарных вопросов не может квалифицироваться как преступление (по международным нормам так и есть).
Однако затем, понимая, что будет подвергнута репрессиям, попыталась выехать через западную границу Украины, но на КПП «Краковец» ее задержали сотрудники СБУ.

Чамлай вменили ст. 111-2 ("пособничество государству-агрессору"), по которой её могут ждать двенадцать лет тюрьмы с конфискацией.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Госдума отказалась запрашивать у Минобороны информацию об оставлении Херсона
» В ЕАО коллектив станции скорой помощи отказался делать прививку от ковида и уволился
» За непропуск «скорой помощи» водителям грозит 4 года тюрьмы
» Президент Сирии обратился к России с просьбой о военной помощи
» К приезду Ельцина готов реанимобиль
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Малом театре состоится прощание с Юрием Соломиным

  • 16:09
  • 156

СБУ схватила замначальника центра экстренной медицинской помощи Херсона

  • 15:55
  • 189

Нефтяникам выдали 1,6 триллиона рублей из бюджета РФ за продажу топлива внутри страны дешевле, чем на экспорт

  • 22:22
  • 395

Ответ Игоря Стрелкова Павлу Губареву

Судебное заседание по делу Игоря Стрелкова продлилось более 4 часов, 12 января будет ещё одно

  • 21:42
  • 387

Вывоз зерна с Украины вышел на тот же уровень, что до начала боевых действий

  • 20:25
  • 362
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru