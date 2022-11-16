 

Госдума отказалась запрашивать у Минобороны информацию об оставлении Херсона

10 ноября фракция КПРФ попыталась провести через Госудуму запрос в Минобороны с просьбой предоставить разъяснения и подробную информацию об отводе войск из Херсона. В составленном коммунистами документе, в частности, отмечалось, что последствия отвода войск из Херсона на левый берег Днепра могут быть «фатальными для исхода СВО». Также в запросе в адрес российского оборонного ведомства говорилось, что ВСУ теперь получили возможность добраться до Каховской ГЭС и осуществить сброс воды Каховского водохранилища -- в партии опасаются, что если это произойдет, российские войска, скорее всего, будут вынуждены покинуть защищенные позиции на левом берегу Днепра.

«Вслед за этим угрозе подвергнутся, как только установят пресловутые HIMARS, сухопутный коридор в Крым и снабжение Запорожской АЭС. В итоге все может прийти к тому, что мы будем вынуждены защищать Крым и решать все те хозяйственно-экономические проблемы, которые мы только относительно недавно решили благодаря наполнению днепровской водой Северо-Крымского канала», -- написал депутат от КПРФ Сергей Обухов.

Депутаты от «Единой России» почти единогласно заблокировали запрос коммунистов. Поддержали инициативу только четверо единороссов: Даниил Бессарабов, Николай Валуев, Александр Шолохов и Руслан Гаджиев. ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» также не стали голосовать за предложение КПРФ.

Впрочем, Шолохов тут же подчеркнул, что "на нашем ряду произошёл какой-то сбой", а на самом деле он голосовал против инициативы коммунистов, потому что считает неправильным во время проведения боевых действий выяснять детали планов Минобороны и что задавать вопрос по поводу резонов оставления Херсона -- это всё равно что приглашать на заседание Генштаба натовцев. 



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