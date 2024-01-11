 

Ответ Игоря Стрелкова Павлу Губареву

Игорь Стрелков (Гиркин) из Лефортова написал ответ Павлу Губареву.

 

 

Уважаемый Павел Юрьевич! Внимательно прочитал Ваш изумительный опус. Без преувеличения, должен сказать: Вы сумели меня потрясти. Я такого не ожидал, даже после недавних ваших выступлений в мой адрес. Еще раз хочу подчеркнуть: Вы вполне сравнились, местами, полагаю, даже превзошли Александра Юрьевича Бородая. Опровергать ваши утверждения - у меня не поднимется рука, так как я не любитель копаться в дерьме (чужом или своём - без разницы). Cкажу только: это ужасно! - То, что Вы написали и как Вы это написали. Я очень-очень огорчён. Хотя уже летом сказал (спрогнозировал), что Вас теперь непременно "стошнит” в мой адрес. Все-таки, вот такого не ожидал даже от вас. Вы сумели затронуть всё: и семью, и мои "душевные” проблемы, и "психоанализ” и даже мою службу в ФСБ России в которой вы не бельмеса не смыслите. И даже если в некоторых вещах ваших утверждениях и содержится крупица правды, то подача этой крупицы меня откровенно огорчила. Не оскорбила, а именно огорчила. Вы вряд ли в это поверите, но огорчила не вашими более-менее лживыми выпадами в мой адрес (я-то как раз уверен, что вы их ложью искренне не считаете), а той моральный нечистоплотностью, с какой вы "излились”. Попробуйте обдумать те выводы, которые я сделал (как "шизофреник”, естественно”) на основании прочитанного.


1. Я всё равно уважаю вас за те поступки, которые вы совершили в 2014 году. Вы сделали то, на что оказался не способен никто другой в Донецке. Я это оценил тогда, ценю и сейчас. Если бы у меня была возможность, я бы выхлопотал для Вас очень большую награду за них. Невзирая на Ваше ко мне отношение сейчас и в будущем, Вы имеете очень высокие заслуги перед Россией и русским народом, никак до сих пор государством РФ не оценённые и не награждённые. Кроме того, Ваша решимость в качестве добровольца в начале СВО только подчёркивает Ваши качества, как человека решительного и имевшего (в прошедшем времени!) задатки национального (или хотя бы регионального) лидера.

2. Уважая Вас за прошлые заслуги, которые не ставлю под сомнение и не пытаюсь умалять, я, тем не менее, еще весной-летом убедился, что мои надежды выдвинуть Вас в качестве настоящего лидера не имели под собой никаких оснований, кроме моей личной к Вам (теперь уже бывшей) симпатии. Вы не годитесь сейчас ни в какие лидеры. Это Вы блестяще показали, теперь уже всем, а не только мне и узкому кругу вероятных соратников. 

3. Я искренне прошу Вас перестать позориться, поскольку ваш позор ложится пятном на нас на всех (я имею в виду участников Русской Весны 2014 года на Донбассе). Мне крайне больно и неприятно осознавать, что я в очередной раз настолько ошибся в человеке. И, того хуже - как радуются все враги, читая ваше откровение. Впрочем, как Вам будет угодно. Не смею настаивать. 

4. У меня нет никакого желания с Вами полемизировать и вы этого не дождётесь, Даже если я продолжу находиться в "санатории” ещё длительное время. И уж тем более, когда/если я его покину. У меня - множество недостатков: истрёпанные нервы (это правда), плохое здоровье и нет никакого желания доказывать "что не верблюд”. Если вам угодно считать меня сумасшедшим - пусть так и будет, не возражаю. "Лжецом и лицемером” - сколько угодно. "Человеком игравшим роль?” - да пожалуйста. Главное, сами успокойтесь и докажите, что вы сможете лучше. Я мешать, например, рассказывая публично о ваших семейных или иных проблемах, не намерен в любом случае. На этом всё.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Игорь Стрелков помещён в СИЗО "Лефортово"
» Игорь Стрелков задержан по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер», Минобороны Украины одобрило новость
» Игорь Стрелков представил Клуб рассерженных патриотов
» Задержана замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева
» Ходорковский назвал Путина "прекрасным другом и партнером"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Нефтяникам выдали 1,6 триллиона рублей из бюджета РФ за продажу топлива внутри страны дешевле, чем на экспорт

  • 22:22
  • 45

Ответ Игоря Стрелкова Павлу Губареву

Судебное заседание по делу Игоря Стрелкова продлилось более 4 часов, 12 января будет ещё одно

  • 21:42
  • 111

Вывоз зерна с Украины вышел на тот же уровень, что до начала боевых действий

  • 20:25
  • 141

Украинцы атакуют российские регионы, усилились обстрелы Горловки, ВСУ ударили по многоквартирным домам в Донецке

  • 11:59
  • 344

В Петербурге полицейские подозреваются в нелегальной регистрации более чем 3000 мигрантов

  • 11:20
  • 274
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru