Ответ Игоря Стрелкова Павлу Губареву

Уважаемый Павел Юрьевич! Внимательно прочитал Ваш изумительный опус. Без преувеличения, должен сказать: Вы сумели меня потрясти. Я такого не ожидал, даже после недавних ваших выступлений в мой адрес. Еще раз хочу подчеркнуть: Вы вполне сравнились, местами, полагаю, даже превзошли Александра Юрьевича Бородая. Опровергать ваши утверждения - у меня не поднимется рука, так как я не любитель копаться в дерьме (чужом или своём - без разницы). Cкажу только: это ужасно! - То, что Вы написали и как Вы это написали. Я очень-очень огорчён. Хотя уже летом сказал (спрогнозировал), что Вас теперь непременно "стошнит” в мой адрес. Все-таки, вот такого не ожидал даже от вас. Вы сумели затронуть всё: и семью, и мои "душевные” проблемы, и "психоанализ” и даже мою службу в ФСБ России в которой вы не бельмеса не смыслите. И даже если в некоторых вещах ваших утверждениях и содержится крупица правды, то подача этой крупицы меня откровенно огорчила. Не оскорбила, а именно огорчила. Вы вряд ли в это поверите, но огорчила не вашими более-менее лживыми выпадами в мой адрес (я-то как раз уверен, что вы их ложью искренне не считаете), а той моральный нечистоплотностью, с какой вы "излились”. Попробуйте обдумать те выводы, которые я сделал (как "шизофреник”, естественно”) на основании прочитанного.





1. Я всё равно уважаю вас за те поступки, которые вы совершили в 2014 году. Вы сделали то, на что оказался не способен никто другой в Донецке. Я это оценил тогда, ценю и сейчас. Если бы у меня была возможность, я бы выхлопотал для Вас очень большую награду за них. Невзирая на Ваше ко мне отношение сейчас и в будущем, Вы имеете очень высокие заслуги перед Россией и русским народом, никак до сих пор государством РФ не оценённые и не награждённые. Кроме того, Ваша решимость в качестве добровольца в начале СВО только подчёркивает Ваши качества, как человека решительного и имевшего (в прошедшем времени!) задатки национального (или хотя бы регионального) лидера.

2. Уважая Вас за прошлые заслуги, которые не ставлю под сомнение и не пытаюсь умалять, я, тем не менее, еще весной-летом убедился, что мои надежды выдвинуть Вас в качестве настоящего лидера не имели под собой никаких оснований, кроме моей личной к Вам (теперь уже бывшей) симпатии. Вы не годитесь сейчас ни в какие лидеры. Это Вы блестяще показали, теперь уже всем, а не только мне и узкому кругу вероятных соратников.

3. Я искренне прошу Вас перестать позориться, поскольку ваш позор ложится пятном на нас на всех (я имею в виду участников Русской Весны 2014 года на Донбассе). Мне крайне больно и неприятно осознавать, что я в очередной раз настолько ошибся в человеке. И, того хуже - как радуются все враги, читая ваше откровение. Впрочем, как Вам будет угодно. Не смею настаивать.

4. У меня нет никакого желания с Вами полемизировать и вы этого не дождётесь, Даже если я продолжу находиться в "санатории” ещё длительное время. И уж тем более, когда/если я его покину. У меня - множество недостатков: истрёпанные нервы (это правда), плохое здоровье и нет никакого желания доказывать "что не верблюд”. Если вам угодно считать меня сумасшедшим - пусть так и будет, не возражаю. "Лжецом и лицемером” - сколько угодно. "Человеком игравшим роль?” - да пожалуйста. Главное, сами успокойтесь и докажите, что вы сможете лучше. Я мешать, например, рассказывая публично о ваших семейных или иных проблемах, не намерен в любом случае. На этом всё.