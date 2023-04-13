Игорь Стрелков представил Клуб рассерженных патриотов

В эфире студии "Аврора" общественный деятель и бывший министр обороны ДНР Игорь Иванович Стрелков (Игорь Всеволодович Гиркин) представил
общественную организацию Клуб рассерженных патриотов. Изначально он создавался как волонтёрская организация для помощи фронту, однако с течением времени стало понятно, что без прямого участия государства серьёзнейшие проблемы фронта решены быть не могут. Соответственно, Клуб начал ставить перед собой общественно-политические задачи, с целью привлечения внимания государства к системным проблемам, требующим безотлагательного решения.
Председателем Клуба рассерженных патриотов стал один из лидеров Русской весны, народный губернатор Донецка, участник СВО Павел Юрьевич Губарев. В клуб, помимо Стрелкова, вошли российский политический деятель Виктор Имантович Алкснис, российский политический деятель Евгений Эдуардович Михайлов, военный хирург, один из основоположников тактической медицины Юрий Юрьевич Евич, военный эксперт, капитан третьего ранга в отставке Максим Климов и ряд других
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