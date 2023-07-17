Российские чиновники высказали противоречивые мнения о "зерновой сделке", из-за которой РФ потеряла $1 млрд

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что Россия потеряла в результате дисконта цен на российские зерновые культуры из-за "зерновой сделки" около $1 млрд, и это потери только сельхозпроизводителей, не считая производителей удобрений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ от продления сделки не связан с очередной украинской атакой на Крымский мост, и что российская сторона вернётся в сделку "незамедлительно", как только будет выполнена "российская часть договорённостей".
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров тоже "не стал связывать теракт и выход России из этой сделки". Более того: по мнению Джабарова, "украинская власть не знает, что делают её спецслужбы, у них нет никакой согласованности".
Этому противоречит заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина: "Зеленский и спонсоры киевского режима ответственны за гибель мирных жителей. <…> Поддерживаем прекращение зерновой сделки в этих условиях. Ее возобновление возможно лишь при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак".
Наконец, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин сказал, что "зерновая сделка" угрожает безопасности Крыма: