Российские чиновники высказали противоречивые мнения о "зерновой сделке", из-за которой РФ потеряла $1 млрд

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что Россия потеряла в результате дисконта цен на российские зерновые культуры из-за "зерновой сделки" около $1 млрд, и это потери только сельхозпроизводителей, не считая производителей удобрений.

«Если подсчитать, мы потеряли за время реализации этой сделки год, мы за этот год потеряли больше $1 млрд... Все с болью смотрели на то, как продлевалась эта сделка, наносящая ущерб российским зерновым поставкам».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ от продления сделки не связан с очередной украинской атакой на Крымский мост, и что российская сторона вернётся в сделку "незамедлительно", как только будет выполнена "российская часть договорённостей".

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров тоже "не стал связывать теракт и выход России из этой сделки". Более того: по мнению Джабарова, "украинская власть не знает, что делают её спецслужбы, у них нет никакой согласованности".

Этому противоречит заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина: "Зеленский и спонсоры киевского режима ответственны за гибель мирных жителей. <…> Поддерживаем прекращение зерновой сделки в этих условиях. Ее возобновление возможно лишь при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак".

Наконец, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин сказал, что "зерновая сделка" угрожает безопасности Крыма:

"Э тот свободный коридор для продвижения торговых кораблей Украина использовала и для нападения на Севастополь, Крым, и для только что произведённого нападения на Крымский мост. Там были использованы беспилотные плавательные аппараты, которые имеют ограниченные зоны действий, поэтому вероятность того, что они были направлены с берега Украины, минимальная. Вернее всего, беспилотные аппараты были отправлены с корабля и, пользуясь этим коридором, вышли в открытое море. И, следовательно, дальнейшее проведение зерновой сделки будет угрожать безопасности и Крыма, и Крымского моста. Поэтому логично принятое решение сделку прекратить".







